إدانة ورفض للسلوك

2022/04/17 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

زار النائب محمود حسين القيسي، اليوم الاحد، منزل المواطن بكر عباس فياض العيساوي في ابو غريب، بعد تعرضه للإعتداء ورميه بالرصاص الحي من قبل أحد أفراد السيطرة المشتركة.

وقال بيان لمكتب القيسي تلقته (بغداد اليوم)، ان "الزيارة جاءت للاطمئنان على صحته".

واضاف، ان "النائب أدان بشكل صريح هذا الاعتداء، معتبرًا أنه سلوك وحشي لا يمت بصلة لتقاليد قواتنا الأمنية الباسلة".

وطالب القيسي "الجهات الأمنية بالإفراج عن إخوة المواطن المصاب الذين تم احتجازهم، وتقديم الاعتذار لهم على الإساءة التي صدرت من قبل بعض المنتسبين؛ بوصف أهالي أبو غريب ب"الإرهابيين".

ودعا " القائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق في الحادث ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيه".

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