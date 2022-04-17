إصابة 9 أشخاص بإطلاق نار في ولاية ساوث كارولاينا

2022/04/17 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت السلطات في ولاية كارولاينا الجنوبية إنها تحقق في إطلاق النار داخل نادٍ بمقاطعة هامبتون في وقت مبكر من اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل.وذكرت دائرة إنفاذ القانون بالولاية في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه لم ترد أنباء عن وقوع وفيات في حادث إطلاق النار صباح عيد الفصح.ويأتي […]

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