2022/04/18 | 00:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Yt-BJMEicBM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خارجية العراق تؤكد للسفير الروسي رفض الحرب وفرض العقوبات وملفات اخرى في نشرة 12 منتصف الليل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خارجية العراق تؤكد للسفير الروسي رفض الحرب وفرض العقوبات وملفات اخرى في نشرة 12 منتصف الليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).