مصر:الغموض يكتنف مقتل القمص ارسانيوس

2022/04/18 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​‭ ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​تواصل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬القمص‭ ‬ارسانيوس‭ ‬بالإسكندرية‭ ‬حيث‭ ‬استدعت‭ ‬النيابة‭ ‬سبعة‭ ‬عشر‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬الواقعة‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إيداع‭ ‬المتهم‭ ‬تحت‭ ‬الملاحظة‭ ‬الطبية‭ ‬بأحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬حقيقة‭ ‬ادعاءاته‭ ‬بأنه‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أصيب‭ ‬باضطرابات‭ ‬نفسية‭ ‬منذ‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬دخل‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬الصحة‭ […]

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