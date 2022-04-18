2022/04/18 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة – مصطفى عمارة تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في مقتل القمص ارسانيوس بالإسكندرية حيث استدعت النيابة سبعة عشر شاهدا على الواقعة كما تم إيداع المتهم تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات المتخصصة في علاج الأمراض النفسية للتأكد من حقيقة ادعاءاته بأنه سبق أن أصيب باضطرابات نفسية منذ عشرة أعوام دخل على إثرها أحد مستشفيات الصحة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر:الغموض يكتنف مقتل القمص ارسانيوس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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