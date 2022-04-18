تباريحٌ رمضانية-حسن النواب

2022/04/18 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭(‬‮١‬‭)‬ في‭ ‬رمضان تتكاثر‭ ‬الفضلات‭ ‬الدسمة أمام‭ ‬بيوت‭ ‬الأثرياء وفي‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭.‬ ‭(‬‮٢‬‭)‬ تحزن‭ ‬السماء وتخجل‭ ‬الملائكة كلما‭ ‬كان‭ ‬فطور‭ ‬الفقراء في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان خبزًا‭ ‬وماءْ‭.‬ ‭(‬‮٣‬‭)‬ الفقراء‭ ‬وحدهم يمضون‭ ‬شهر‭ ‬رمضان بدون‭ ‬عناءٍ لأنَّهم‭ ‬في‭ ‬صيامٍ‭ ‬ على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭.‬ ‭(‬‮٤‬‭)‬ مقارعة‭ ‬الجوع‭ ‬ وإشباع‭ ‬بطون‭ ‬الفقراء في‭ ‬رمضان أكثر‭ ‬تقوى‭ ‬من‭ ‬الصيام‭.‬ ‭(‬‮٥‬‭)‬ […]

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