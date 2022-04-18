2022/04/18 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (١) في رمضان تتكاثر الفضلات الدسمة أمام بيوت الأثرياء وفي المنطقة الخضراء. (٢) تحزن السماء وتخجل الملائكة كلما كان فطور الفقراء في شهر رمضان خبزًا وماءْ. (٣) الفقراء وحدهم يمضون شهر رمضان بدون عناءٍ لأنَّهم في صيامٍ على مدار العام. (٤) مقارعة الجوع وإشباع بطون الفقراء في رمضان أكثر تقوى من الصيام. (٥) […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تباريحٌ رمضانية-حسن النواب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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