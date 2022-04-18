عارض‭ ‬أزياء‭ ‬سعودي‭ ‬يتحدى‭ ‬تقاليد‭ ‬المجتمع‭ ‬المحافظ‭ ‬

2022/04/18 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاب‭ ‬يروج‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬وينفي‭ ‬صفة‭ ‬المثلية‭ ‬طامحا‭ ‬للزواج الرياض‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وصلات‭ ‬شعره‭ ‬الوردية‭ ‬وسرواله‭ ‬المطبوع‭ ‬برسمة‭ ‬جلد‭ ‬الفهد،‭ ‬لفت‭ ‬عارض‭ ‬الأزياء‭ ‬السعودي‭ ‬زياد‭ ‬المسفر‭ ‬الأنظار‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬تصوير‭ ‬أقيمت‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬عام‭ ‬بالسعودية‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬المجتمع‭ ‬محافظا‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭.‬ وأخرج‭ ‬المارة‭ ‬هواتفهم‭ ‬لالتقاط‭ ‬الصور‭ ‬بعدما‭ ‬خرج‭ […]

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