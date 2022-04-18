2022/04/18 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاب يروج العلامات التجارية وينفي صفة المثلية طامحا للزواج الرياض (أ ف ب) – من خلال وصلات شعره الوردية وسرواله المطبوع برسمة جلد الفهد، لفت عارض الأزياء السعودي زياد المسفر الأنظار خلال جلسة تصوير أقيمت أخيراً في مكان عام بالسعودية حيث لا يزال المجتمع محافظا بدرجة كبيرة.
وأخرج المارة هواتفهم لالتقاط الصور بعدما خرج […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عارض أزياء سعودي يتحدى تقاليد المجتمع المحافظ ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأخرج المارة هواتفهم لالتقاط الصور بعدما خرج […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عارض أزياء سعودي يتحدى تقاليد المجتمع المحافظ ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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