الريال يقلب تأخره على اشبيلية بفوز مستحق

2022/04/18 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق فوز مستحق على فريق اشبيلية بثلاثة اهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثاني و الثلاثين من الدوري الاسباني .

تمكن فريق اشبيلية من التقدم في الشوط الاول عبر ايفان راكيتش في الدقيقة ٢١ و عاد لميلا لتعزيز تقدم كتيبة لوبتيغي في الدقيقة ٢٥ و استطاع الريال من قبل تاخره في شوط المدربين بعد ان تمكن رودريغو من تقليص الفارق في الدقيقة ٥٠ و عادل ناتشو النتيجة في الدقيقة ٨٢ من عمر اللقاء و ليحرز كريم بنزيما هدف الفوز في الوقت بدل الضائع .

بهذه النتيجة وصل ريال مدريد الى نقطته ٧٥ مطبقا سيطرته على صدارة الليغا بينما تجمد رصيد اشبيلية عند النقطة ٦٠ في المركز الثالث .

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