ملف امني مربك وعمليات عسكرية استهلاكية والارهاب يواصل نشاطه في بعض المحافظات (تقرير)

2022/04/18 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

في ظل عدم افصاح الحكومة على حقيقة الملف الامني، تشهد بغداد وبعض المحافظات ارباكا في الملف الامني، عمليات عسكرية استهلاكية ضد الارهاب الذي يواصل نشاطه في بعض المحافظات.

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