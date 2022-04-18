حديث الكاظمي غير صحيح.. المالية النيابية تخرج عن صمتها لأول مرة بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالعراق – عاجل

2022/04/18 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ردت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مبينة ان كلامه غير صحيح.

وقال عضو اللجنة محمد نوري في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "القانون اعدت له نقاط يحتاج المواطن ان تمرر له فالترة المقبلة وهي فقرات ضرورية ولم نبقي اي فقرة لانحتاجها كرفع فقرة الاقتراض".

وأضاف انه "تم شمول اعداد اخرى برواتب الرعاية الاجتماعية ومحتوى القانون واضح هو الأمن الغذائي الطارئ والتنمية"، مشيرا الى ان "اللجنة لاتريد فقرات زائدة غير ضرورية".

وأوضح نوري ان "حديث رئيس الوزراء بأفراغ القانون غير صحيح لأننا كيف نفرغ محتوى القانون ونحن نسعى سريعا لتمريره خدمة للمجتمع"، مشيرا الى ان "اللجنة قننت الفقرات الفضفاضة وهيئت الفقرات الضرورية للتمرير".

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