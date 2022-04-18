البزاز يبعث الأمل في عائلة بغدادية تعاني شظف العيش

2022/04/18 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬ندى‭ ‬شوكت اغاث‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز،‭ ‬عائلة‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬تعيش‭ ‬معظم‭ ‬ساعات‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الظلام‭ ‬لغياب‭ ‬الكهرباء‭ ‬عن‭ ‬شقتها‭ ‬المتهالكة،‭ ‬لعدم‭ ‬امتلاكها‭ ‬مبلغ‭ ‬اجور‭ ‬مولدة‭ ‬الشارع،‭ ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬البزاز‭ ‬بمنحها‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬وسيارة‭ ‬اجرة‭ ‬لتأمين‭ ‬مصدر‭ ‬رزق‭ ‬دائم‭ ‬لها‭.‬ويحاول‭ ‬المواطن‭ ‬ابو‭ ‬احمد‭ ‬الذي‭ ‬تتألف‭ ‬عائلته‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ […]

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