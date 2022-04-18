2022/04/18 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام من‭ ‬الأمور‭ ‬الواضحة‭ ‬التي‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬انّ‭ ‬العراق‭ ‬بوضعه‭ ‬الحالي‭ ‬يتراجع‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬عن‭ ‬السكة‭ ‬الحقيقية‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬والحكم‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬وضع‭ ‬مركبته‭ ‬عليها‭ ‬أصلاً،‭ ‬هو‭ ‬تعبير‭(‬غير‭ ‬دستوري‭) ‬الشائع‭ ‬لفظياً‭ ‬وعملياً‭ ‬الذي‭ ‬يستسهله‭ ‬السياسيون‭ ‬ويطلقونه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬وكأنهم‭ ‬يتحدثون‭ ‬عن‭ ‬ثوب‭ ‬أو‭ ‬حاجة‭ ‬منزلية‭ ‬ليست‭ ‬قياساتها‭ ‬مضبوطة‭ ‬ويمكن‭ […]

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