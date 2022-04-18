2022/04/18 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فؤاد حسين يؤكد للسفير الروسي رفض العقوبات والحصار في حرب أوكرانيا واشنطن -مرسي أبو طوق بغداد- عبدالحسين غزال ادان تقرير وزارة الخارجية الامريكية لحقوق الانسان عمليات اعتقال لدوافع سياسية لا تزال تجري في العراق فضلا عن التعذيب والقتل خارج على الأطر القانونية.
ويعد التقرير الأمريكي احدث وجهة نظر علنية في الوضع العراقي.
من جهته […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير الخارجية الأمريكية يدين العراق في حقوق الانسان:تعذيب واعتقالات سياسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويعد التقرير الأمريكي احدث وجهة نظر علنية في الوضع العراقي.
من جهته […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير الخارجية الأمريكية يدين العراق في حقوق الانسان:تعذيب واعتقالات سياسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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