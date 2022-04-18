تقرير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬يدين‭ ‬العراق في‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭:‬تعذيب‭ ‬واعتقالات‭ ‬سياسية

2022/04/18 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬يؤكد‭ ‬للسفير‭ ‬الروسي‭ ‬رفض‭ ‬العقوبات‭ ‬والحصار‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا واشنطن‭ -‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال ادان‭ ‬تقرير‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الامريكية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬عمليات‭ ‬اعتقال‭ ‬لدوافع‭ ‬سياسية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التعذيب‭ ‬والقتل‭ ‬خارج‭ ‬على‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭.‬ويعد‭ ‬التقرير‭ ‬الأمريكي‭ ‬احدث‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬علنية‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭.‬من‭ ‬جهته‭ […]

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