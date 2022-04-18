ريال مدريد يحقق الريمونتادا ويهزم إشبيلية بثلاثية في الليجا

2022/04/18 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، فريقه لتحقيق انتصارا قاتلا بنتيجة (3-2) ضد إشبيلية، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 32 من الليجا، في معقل الأندلسيين "رامون سانشيز بيزخوان".وسجل لريال مدريد رودريجو وناتشو وبنزيما في الدقائق 50 و82 و(90+2)، بينما سجل لإشبيلية راكيتيتش ولاميلا في الدقائق 21 و25.وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 60 نقطة في المركز الثالث.

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