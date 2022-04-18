السعودية تحول وديعتها لدى موريتانيا إلى قرض ميسر

2022/04/18 | 00:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الأحد، أنها قامت بتحويل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر.

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