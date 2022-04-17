الأسطورة في الإيمان الشيعي

2022/04/18 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي أبرز أساطير او " خرافات الشيعة "؟

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