زواج الفصلية - قهر اخر للنساء في العراق - اسراء سلمان

2022/04/18 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسراء_سلمان كلما ضعفت سلطة القانون طغت سلطة العشيرة وزادت تطرفا وايذاء .



اليوم في مجتمعي يتخوف الناس من من هذه السلطة التي بدأت تشكل تهديد عليهم فأبسط خلاف بينهم نرى الاسلحة بين المتوسطة والخفيفة .



ويذهب العديد من القتلى نتيجة هذا الصراع اللامنطقي .وبعد انتهاء الاشتباك وحصر عدد القتلى يأتي التفاوض على الاموال التي سوف تدفع مقابل هذه الارواح نعم اموال ارى الاستغراب لديكم ولكن حياة الانسان لدينا مقابلها اموال و ......





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