خاطرة حول تفاقم مسار التطبيع في ميزان إرادة التجريم...! - عمران مختار حاضري

2022/04/18 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمران_مختار_حاضري * خاطرة حول تفاقم مسار التطبيع في ميزان إرادة التجريم :*دأبت الحكومات التونسية المتعاقبة قبل الثورة و بعدها على المحافظة على المسار التطبيعي بشكل غير معلن و الحرص على مد جسور التطبيع مع الكيان الصهيوني حتى الآن ....!* لا شك في وجود مساعي و ميولات تطبيعية غير رسمية وغير معلنة منذ عقود أي منذ خمسينات القرن الماضي...



تحت عنوان "الواقعية و البراغماتية السياسية" و كسب ود أمريكا و الغرب ف ......





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