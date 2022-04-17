الإعلام الأمني: القبض على 5 إرهابيين في كركوك

2022/04/18 | 00:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ألقت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على 5 إرهابيين في كركوك.وأفادت الخلية في بيان تلقته وكالة /المعلومة/ إن “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القضائية.تمكنت من إلقاء القبض على 5 إرهابيين في أماكن متفرقة من المحافظة ينتمون إلى فلول عصابات داعش الإرهابية – […]

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