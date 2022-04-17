2022/04/18 | 00:34 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
ألقت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على 5 إرهابيين في كركوك.
وأفادت الخلية في بيان تلقته وكالة /المعلومة/ إن “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القضائية.
تمكنت من إلقاء القبض على 5 إرهابيين في أماكن متفرقة من المحافظة ينتمون إلى فلول عصابات داعش الإرهابية – […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: القبض على 5 إرهابيين في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ألقت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على 5 إرهابيين في كركوك.
وأفادت الخلية في بيان تلقته وكالة /المعلومة/ إن “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القضائية.
تمكنت من إلقاء القبض على 5 إرهابيين في أماكن متفرقة من المحافظة ينتمون إلى فلول عصابات داعش الإرهابية – […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: القبض على 5 إرهابيين في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: القبض على 5 إرهابيين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).