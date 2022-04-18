ريال مدريد يهزم إشبيلية بـ”ريمونتادا” قاتلة

2022/04/18 | 00:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اجتاز فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، إحدى العقبات المهمة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني الموسم الجاري، بعدما قلب تأخره 0-2 أمام إشبيليا مضيفه، إلى فوز ثمين ومستحق 3-2، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.وعزز الريال، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة أتلتيكو مدريد […]

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