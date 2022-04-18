بالصور.. الكرادة بعد اغلاقها لليوم الثاني (صور)

2022/04/18 | 00:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اغلقت القوات الأمنية منطقة الكرادة وسط بغداد لليوم الثاني على التوالي.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لليوم الثاني اغلقت اليوم الاحد، القوات الامنية منطقة الكرادة داخل ضمن اجراءات امنية".

وكان مصدر أمني، أفاد أمس السبت، بأن القوات الامنية اغلقت الكرادة داخل سايدين، مضيفا أن "هذا الاجراء جاء ضمن الخطة الامنية تحسبا من وقوع اي طارئ".

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