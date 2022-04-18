مسؤول يكشف حقيقة توقف تدفق

2022/04/18 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الاثنين، عن حقيقة توقف تدفق مجرى مائي مهم على الحدود العراقية – الايرانية شرق ديالى.

وقال مدير ناحية مندلي(90كم شرق بعقوبة) مازن اكرم في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "وادي حران المائي القادم من ينابيع المياه الجوفية يقع على الحدود العراقية – الايرانية ويصل الى اطراف ناحية مندلي قبل ان يصب في حوض سد مندلي مايزال يتدفق بمتسويات متفاوتة رغم ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف أن "مياه حران تشكل مسارا ستراتيجيا لسكان المدن الحدودية شرق ديالى باعتباره المغذي الاساسي لمحطة الاسالة التي تؤمن تغذية اكثر من 50 الف مدني بالمياه يوميا".

ولفتت الى أن "مشروع كري وتطهير باطن سد مندلي لم يوثر على مجرى مياه حران بعد دفعه الى الوسط دون اي تاثير على نوعية المياه بسبب عمليات الكري والحفر ونقل الاف الاطنان من الترسبات الطينية".

وأشار الى أن "عمليات كري وتطهير باطن سد مندلي ربما تحتاج الى سنة لاكماله وفق وتيرة العمل الحالية لكن اذا ما زادت الاليات ربما تتقلص الفترة بشكل كبير وهذا ما نامله حاليا".

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