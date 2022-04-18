اليوم العالمي لحرب الوسائد

2022/04/18 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

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استضافت حديقة (واشنطن سكوير) اليوم الاحد، بنيويورك احتفالا باليوم العالمي لحرب الوسائد

يتبادل المشاركون في الفعالية الضربات باستخدام الوسائد التي تجلب خصيصا لذلك الغرض.

تتميز الأجواء في الاحتفال بالمرح ومشاركة الرجال والنساء وحتى الأطفال.



يستمر الضرب بالوسائد حتى يتناثر الريش الأبيض منها.

تسبب تفشي فيروس كورونا في إلغاء هذا الاحتفال خلال العامين الماضيين.



ترجع مصادر أول احتفال باليوم العالمي لحرب الوسائد إلى عام 2008، حيث أقيم وقتها في 28 مدينة حول العالم.

لا تحدد المعارك بالوسائد أي فائز، وغالبا ما تنتهي المنافسات باستسلام أحد اللاعبين بسبب التعب.

ينظر البعض لحرب الوسائد على أنها وسيلة للتنفيس عن الغضب بينما يرى آخرون بالنشاط تذكيرا لهم بمرحلة الطفولة.

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