2022/04/18 | 00:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر اللامي: يعلق على تصريح نوري المالكي حول الولاء للخارج) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hiuXA5EcvWQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر اللامي: يعلق على تصريح نوري المالكي حول الولاء للخارج) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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