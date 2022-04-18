سان جيرمان ينتصر على مرسيليا ويقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي

2022/04/18 | 01:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصل فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، مسيرته نحو معادلة الرقم القياسي بحصد لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي للمرة العاشرة، بعدما هز نيمار وكيليان مبابي الشباك في الفوز 2-1 على ضيفه أولمبيك مرسيليا، الأحد.وألغى دوي تشاليتا تسار تقدم نيمار لباريس سان جيرمان، قبل أن يحسم مبابي الفوز من ركلة جزاء ليرتفع […]

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