سان جيرمان يقترب من لقبه العاشر في الدوري الفرنسي

2022/04/18 | 01:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعواصل باريس سان جيرمان مسيرته نحو معادلة الرقم القياسي بحصد لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة، بعدما هز نيمار وكيليان مبابي الشباك في الفوز 2-1 على ضيفه أولمبيك مرسيليا.وألغى دوي تشاليتا-تسار تقدم نيمار لباريس سان جيرمان، قبل أن يحسم مبابي الفوز من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد صاحب الأرض إلى 74 نقطة.ويتأخر مرسيليا، الذي ألغى الحكم هدف التعادل له قرب النهاية، بفارق 15 نقطة عن المتصدر قبل ست جولات من النهاية، ويمكن لباريس سان جيرمان حسم اللقب الأسبوع المقبل.ويتقدم فريق المدرب خورخي سامباولي بثلاث نقاط على ستاد رين ثالث الترتيب، حيث يتنافس الفريقان على المركز الثاني والتأهل المباشر إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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