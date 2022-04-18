مع تصاعد العنف بالقدس..

2022/04/18 | 01:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه الائتلاف الحاكم في إسرائيل انقساما جديدا، الأحد، إثر قرار القائمة العربية الموحدة "تعليق" دعمها للحكومة مع تواصل العنف في المسجد الأقصى، ومحيطه في القدس مخلفا إصابة 170 شخصا.

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