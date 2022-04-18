2022/04/18 | 01:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T9L6KeNKJlg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيثم المياحي: مخاوف العامري والمالكي من تسيّد الصدر على المشهد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيثم المياحي: مخاوف العامري والمالكي من تسيّد الصدر على المشهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).