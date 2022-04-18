2022/04/18 | 01:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: T9L6KeNKJlg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيثم المياحي: مخاوف العامري والمالكي من تسيّد الصدر على المشهد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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