مصر.. النيابة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة شخص بضربه بأكياس مياه

2022/04/18 | 01:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، أنها أمرت بحبس 5 أطفال متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق معهم لـ"ارتكابهم جريمة ضرب مجني عليه عمدًا مما أفضى إلى موته".

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