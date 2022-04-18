النيابة المصرية تحبس 5 أطفال

2022/04/18 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت النيابة العامة المصرية، الأحد، بحبس "خمسة أطفال" بتهمة "الضرب المفضي إلى الموت" بحق شخص قالت إنه توفي "بسبب انفعاله" جراء إلقاء الأطفال أكياس مياه عليه.

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