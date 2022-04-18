2022/04/18 | 02:32 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ساعات "مصيرية" في ماريوبول
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعات "مصيرية" في ماريوبول ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعات "مصيرية" في ماريوبول ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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