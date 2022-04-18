2022/04/18 | 03:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي العبودي، وفاة الكاتب العراقي سعد هدابي.وقال العبودي على صفحته في الفيسبوك تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "أما زال الوقت مبكرا ياصديقي؟.الى رضوان الله ورحمته سعد هدابي".كما ذكر الفنان مكي عواد، على صفحته في الفيسبوك ، " لا حول ولا قوة الا بالله، العراق يودع فنانا رفع اسمه في المحافل الادبية كاتبا ومخرجا ومبدعا رحمك الله برحمته الواسعة سعد هدابي".ولد المؤلف والمخرج سعد هدابي طعمة ، في محافظة الديوانية عام 1962 ، وله العديد من المؤلفت المسرحية والمسلسلات وحصل على جوائز عالمية عدة في مجال التأليف والاخراج.

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