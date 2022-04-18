مرضى التوحد.. بين غياب الدعم والإهمال الحكومي

2022/04/18 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي الخطط الحكومية والمشاريع لبناء مراكز علاج للمصابين بالتوحد؟

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