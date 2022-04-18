تركيا تعلن انطلاق عملية عسكرية شمال العراق- عاجل

2022/04/18 | 03:18 - المصدر: بغداد اليوم

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نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله إن طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرة تركية قصفت أهدافا ومعسكرات وأنفاقا وملاجئ ومخازن ذخيرة لمسلحين أكراد في شمال العراق.

ونُقل عن أكار قوله إن قوات خاصة “دخلت المنطقة عن طريق التسلل من البر” شاركت في العملية التي قال إنها استهدفت مناطق ميتينا وزاب وأفاشين-باسيان في شمال العراق.

وقال “عمليتنا مستمرة بنجاح حتى الآن كما هو مخطط لها.



وتم اعتقال الأهداف التي تم تحديدها في المرحلة الأولى” ولكنه لم يقدم أي معلومات عن الخسائر البشرية الناجمة عن العملية.

وأضاف أن هذه العملية تهدف إلى “منع الهجمات الإرهابية” و “ضمان أمن حدودنا”.



وأشار إلى أنها كانت مدعومة أيضا بوحدات مدفعية.

ويعد هذا الهجوم جزءا من حملة تركية مستمرة في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية وكلاهما تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.

وتشن تركيا غارات جوية بشكل منتظم على شمال العراق كما أرسلت قوات كوماندوس إلى المنطقة لدعم هجماتها.

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