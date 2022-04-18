قصص من قرية أوكرانية.. الروس غادروا والسكان يبحثون عن أبنائهم

2022/04/18 | 04:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل الجنود الروس قرية هوسكاريفا النائية في شرق أوكرانيا لمدة أسبوعين تقريبا وكانوا يستخدمون مزرعة كقاعدة لهم، لكن الحيوانات في المزرعة لم يتم إطعامها، وكانت أصواتها المستمرة تسمع في المنازل المجاورة.

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