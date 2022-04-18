الهجرة من الشام الى لورستان في بلاد عيلام - مؤيد عبد الستار

2022/04/18 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار تمتد العلاقة بين الكرد في بلاد الرافدين والكرد في بلاد الشام الى مئات السنين، فالطرق التجارية القادمة من الشرق - الصين والهند - عبر طريق الحرير الذي يمر في بلاد عيلام عابرا نحو العراق متجها الى الشام ومستغلا ميناء ميسان - العمارة - أيضا لنقل البضائع بواسطة نهر دجلة الى أعالي بلاد الرافدين وصولا الى الاناضول ومن هناك الى اوربا ، بالاضافة الى طريق القوافل البرية الذي يسير قاطعا بلاد عيلام متجها نح ......





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