ماريوبول على صفيح ساخن.. جنود أوكرانيا يتحدون الإنذار الروسي

2022/04/18 | 05:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاوم جنود أوكرانيون إنذارا روسيا بإلقاء السلاح، الأحد، في ميناء ماريوبول المسحوق، الذي قالت موسكو إن قواتها استولت عليه بالكامل تقريبا، فيما سيكون أكبر جائزة لها في الحرب المستمرة منذ نحو شهرين.

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