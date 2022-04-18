2022/04/18 | 06:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المركز المالي الصيني في شنغهاي إن ثلاثة أشخاص مصابين بكوفيد-19 توفوا، الأحد، في أول مرة يتم الإبلاغ فيها وفيات بين مرضى فيروس كورونا، خلال التفشي الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ إغلاق شنغهاي.. السلطات تبلغ عن وفيات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ إغلاق شنغهاي.. السلطات تبلغ عن وفيات بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).