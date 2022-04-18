وزير التجارة: شح الحنطة يصل إلى 3 ملايين طن

2022/04/18 | 06:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري أن العراق يعاني نقصا في كميات الحنطة المنتجة للموسم الحالي يصل إلى 3 ملايين طن، في ظل التوقعات التي تشير إلى تسويق مليوني طن خلال العام الحالي، بينما نوه بالحصول على دعم لاستيراد الحنطة من أمريكا.

وانطلق الأسبوع الماضي موسم تسويق محصول الحنطة في البلاد لعام 2022 في محافظة المثنى، ثم تبعها عدد من المحافظات الجنوبية، وسط إجراءات إدارية وفنية لإنجاحه.

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