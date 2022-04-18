عصر النمو البطيء.. مؤشرات قوية تنذر بخطر يهدد الصين

2022/04/18 | 07:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ديسمبر 2017، قامت الولايات المتحدة بتحديث استراتيجيتها للأمن القومي، وأجرت تعديلين ملحوظين، أولهما تصنيف الصين والعديد من الدول غير الليبرالية الأخرى كمنافسين استراتيجيين وثانيهما الاعتراف بالمنافسة الاقتصادية باعتبارها مركزية للتنافس بين القوى العظمى.

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