أوليفر كان: صفقة هالاند تفوق خيالنا

2022/04/18 | 07:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتحدث الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، أوليفر كان، عن موقف النادي البافاري من التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.وقال كان: " التعاقد مع هالاند؟ إذا لم نفكر في هذا المهاجم الشاب، هذا يعني أننا لا نقوم بعملنا بشكل صحيح ".وأضاف كان : " إنه مهاجم ممتاز ولاعب مثير للغاية من أجل المستقبل ، لكن الأبعاد المالية للصفقة تفوق خيالنا ".ويرتبط هالاند بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى 30 حزيران 2024، لكن عقده يتضمن بنداً يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو، خلال العام الجاري.يذكر أن العديد من التقارير، تؤكد أن أندية مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة، تتنافس للتعاقد مع هالاند في الميركاتو الصيفي المقبل.المصدر / كورة

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