2022/04/18 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المثنى_الشيخ_عطية كما في كل الفنون، لا يتوقّف الكتّاب ويتبعُهم قُرّاؤهم، عن توليد الطاقة التي تساعد الكاتب نفسه، ومن ثم القارئ الذي يحلّ محله، على الحياة، إن كان العمل مميزاً بقوة التأثير، سواء بترميم الذات المجروحة بسكاكين الواقع والآخرين، أو التشافي من آثار لوم النفس وجَلْدها على ما ارتكبت وما لم ترتكب، أو حتى الانتشال من كآبة انسداد المخارج بشباك العجز، وربما الإنقاذ حتى من تخييم ليل فكرة الانتحار.



وتزيد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترميم الذات بألوان تحفظ رائحة المكان في رواية ابتسام تريسي -سلّم إلى السماء- - المثنى الشيخ عطية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترميم الذات بألوان تحفظ رائحة المكان في رواية ابتسام تريسي -سلّم إلى السماء- - المثنى الشيخ عطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).