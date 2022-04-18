2022/04/18 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#روب_سيويل لقد أدى اندلاع الحرب، كما هو الحال دائما، إلى انطلاق كل أنواع النفاق والدعاية الكاذبة من قبل عملاء الإمبريالية.



يجب على الماركسيين اختراق كل هذا وتوضيح المصالح الطبقية الحقيقية التي على المحك.



وأنه للقضاء على أهوال الحرب، يجب القضاء على الرأسمالية.“الحقيقة هي الضحية الأولى للحرب” أسخيلوس (525 – 456 قبل الميلاد)هذه الحقيقة معروفة منذ زمن بعيد، وما تزال صالحة حتى يومنا هذا.



إننا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرب والدبلوماسية والموقف الطبقي - روب سيويل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرب والدبلوماسية والموقف الطبقي - روب سيويل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).