دور المرأة العراقية في السياسة بعد عام 2003 - هند الحريري

2022/04/18 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هند_الحريري شهد العراق بعد عام 2003 دور كبير للمرأة العراقية في السياسة وتحديدا تحت قبة البرلمان العراقي ، ولوحظ هذا النشاط السياسي بعد ان قارب على الاختفاء ماقبل 2003 ، و بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية تغير الوضع في العراق كثيراً وأنفتح على العالم الآخر وبدء دور المرأة العراقية في السياسة يكبر ويتوسع أكثر وتمكنت من الترشيح في الأنتخابات البرلمانية .



لقد أستطاعت أن تثبت قدرتها في خوض التجر ......





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