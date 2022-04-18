2022/04/18 | 07:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1iM_Xs63hsE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - رئيس الجمعية العراقية للتوحد: نحتاج إلى الدعم المجتمعي للتوعية بمرض التوحد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - رئيس الجمعية العراقية للتوحد: نحتاج إلى الدعم المجتمعي للتوعية بمرض التوحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).