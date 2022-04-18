"لم أتخيل أنني سأرى ذلك في بلد عربي".. اليهود يحتفلون بعيد الفصح في الإمارات

2022/04/18 | 07:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت الجالية اليهودية الصغيرة في الإمارات أول تجمع لها في دولة عربية منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، الجمعة الماضية، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.

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