2022/04/18 | 08:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعأعلن مصرف "سبيربنك" الروسي أنه تمكن من إحباط هجوم سيبراني واسع النطاق استهدف بطاقات العملاء والزبائن من قبل مطور تطبيقات أوكراني، حاول شطب الأرصدة من قاعدة بيانات العملاء.وقال ستانيسلاف كوزنتسوف نائب رئيس مجلس إدارة المصرف إن الهجوم السيبراني استهدف العديد من المواطنين الروس الذين لديهم بطاقات مصرفية صادرة عن البنك، بعد بدء العملية الخاصة العسكرية الروسية.وأن المصرف تمكن من إحباط عمليات سحب للأموال من بطاقات عملائه واسعة النطاق بلغ عددها عشرات الآلاف في الدقيقة.مؤكدا أن المتابعة والتحقيقات أظهرت أن الهجوم شنته شركة أوكرانية تعمل على تطوير تطبيقات الهاتف المحمول.وأوضح أن هذه الشركة، التي لديها نحو 50 تطبيقا رسميا مختلفا، قامت بجمع وتخزين بيانات البطاقات المصرفية لعملائها، مخالفة شروط أنظمة الدفع الدولية.المصدر: نوفوستي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف روسي يحبط هجوما سيبرانيا شنته اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف روسي يحبط هجوما سيبرانيا شنته اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).