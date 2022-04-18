تركيا تزج بقوات خاصة في عملية شهدت قصفاً جوياً شمالي العراق

2022/04/18 | 08:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله، إن طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرة تركية قصفت أهدافا ومعسكرات وأنفاقا وملاجئ ومخازن ذخيرة لمسلحين أكراد في شمال العراق.ونُقل عن أكار قوله إن قوات خاصة “دخلت المنطقة عن طريق التسلل من البر” شاركت في العملية، التي قال إنها استهدفت مناطق ميتين […]

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