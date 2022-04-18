مستغلاً انشغال أوروبا.. داعش الارهابي يطلق حملة “ثأر” لزعيمه السابق

2022/04/18 | 08:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن تنظيم داعش الارهابي في تسجيل صوتي نسب إلى المتحدث باسمه إطلاق حملة “ثأرًا” لزعيمه السابق الذي قتل في شباط خلال عملية أميركية في شمال غرب سوريا، داعيا إلى استغلال انشغال أوروبا بالحرب الدائرة في أوكرانيا.وكان التنظيم الإرهابي قد أكد في 10 اذار الماضي مقتل زعيمه السابق أبو ابراهيم القرشي والمتحدث الرسمي […]

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داعش الارهابي يطلق حملة “ثأر” لزعيمه السابق أولاً على ايرث نيوز.

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