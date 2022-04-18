سكان ماريوبول يكشفون سبب نفورهم من كتائب “آزوف” الأوكرانية

2022/04/18 | 08:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد أحد سكان مدينة ماريوبول، إن المتطرفين الأوكرانيين من “كتائب آزوف” لم يحظوا باحترام سكان المدينة، لأن هؤلاء النازيين أرادوا بناء وأخذ أوكرانيا تحت سيطرتهم.وأضاف : “لم يحبهم أحد.لم يحترمهم.أولا وقبل كل شيء كانوا وقحين، أرادوا بناء أوكرانيا لأنفسهم.مثل الغرب، مثل بانديرا.إنهم نازيون”.وسبق أن روى العديد من […]

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