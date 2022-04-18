من معالم تشيرنيهيف.. مكتبة تتحول لحفرة كبيرة بسبب قنبلة النصف طن الروسية

2022/04/18 | 08:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، صورة لمبنى مدمر، كان يعتبر واحدا من معالم مدينة تشيرنيهيف، شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف.

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